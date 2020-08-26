Tam ölçülü tarif: Aşure tarifi

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Aşure tarifi

Aşure malzemeleri

3 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 elma

5-6 kuru kayısı

100 g kuru üzüm

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

4 su bardağı toz şeker

Üzeri için

Kuru dut

İncir

Nar

Ceviz

Tarçın

Antep fıstığı

Aşure yapılışı

Buğdayı iyice yıkayıp bir gece önceden sıcak su ile bir taşım kaynatın, sabaha kadar bekletin. Yine bir gece önceden ıslatılmış nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdaya nohut ve fasulyeyi ekleyin. Sırayla kuş üzümü, dolmalık fıstık, ardından küp doğranmış elmaları daha sonra da küçük doğranmış kayısıları ve üzümleri ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin. En son portakal ve limon kabukları ile şekeri ilave edip pişirin. Hafif koyulaşınca ocaktan alıp kaselere paylaştırın. Üzerini kuru dut, küp doğradığınız incir, nar taneleri, iri çekilmiş ceviz, file Antep fıstığı ve tarçın ile süsleyip servis yapın.



