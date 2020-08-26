Tam ölçülü tarif: Aşure tarifi
Türk mutfağının olmazsa olması olan aşure tarifi, dini olarak önemli bir yere sahip. Sevdiklerinize hazırlamak ve komşularınıza dağıtmak için aşure tarifi arıyor ya da aşure nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Aşure tarifi için "Aşure tarifi, aşure nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
26 Ağustos 2020, Çarşamba 09:00 Son Güncelleme:
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Tam bir şifa deposu olan aşure tarifi hemen hemen herkes tarafından çok sevilir. Komşularınıza dağıtmak için aşure tarifi arıyor ya da aşure nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Aşure tarifi için "Aşure tarifi, aşure nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Aşure tarifi
Aşure malzemeleri
- 3 su bardağı buğday
- 1 su bardağı nohut
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 elma
- 5-6 kuru kayısı
- 100 g kuru üzüm
- 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
- 1 limonun rendelenmiş kabuğu
- 4 su bardağı toz şeker
Üzeri için
- Kuru dut
- İncir
- Nar
- Ceviz
- Tarçın
- Antep fıstığı
Buğdayı iyice yıkayıp bir gece önceden sıcak su ile bir taşım kaynatın, sabaha kadar bekletin. Yine bir gece önceden ıslatılmış nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdaya nohut ve fasulyeyi ekleyin. Sırayla kuş üzümü, dolmalık fıstık, ardından küp doğranmış elmaları daha sonra da küçük doğranmış kayısıları ve üzümleri ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin. En son portakal ve limon kabukları ile şekeri ilave edip pişirin. Hafif koyulaşınca ocaktan alıp kaselere paylaştırın. Üzerini kuru dut, küp doğradığınız incir, nar taneleri, iri çekilmiş ceviz, file Antep fıstığı ve tarçın ile süsleyip servis yapın.