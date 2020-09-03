Asus, gerçekleştirdiği özel bir online etkinlik ile yeni Intel 11.Nesil işlemcili dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Asus ve Intel işbirliğinin önemine değinen Asus CEO’su Samson Hu, “Bu yılki dizüstü bilgisayar serisi, en son teknolojiyi, kullananların parmaklarının ucuna getirerek onlar için yeni deneyimler yaratıyor. Yeni 11.Nesil cihazlar en yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojileri ile güçlendirildi. Bu sayede inanılmaz yenilikler sunarak kullanıcıların cihazlarıyla ilişki kurma şeklini değiştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hu sözlerine şöyle devam etti:

“11. Nesil Intel Core işlemciler ve yeni Intel Iris Xe grafiklerle donatılmış en yeni, ince ve hafif ASUS dizüstü bilgisayarlar performansın sınırlarını aşıyor ve kullanıcılara üretkenlik, yaratıcılık, oyun ve eğlence için en üst düzey deneyimi sunuyor. Ayrıca ASUS, en yeni Intel işlemcilerin performansını, Intel Evo platformuna dayalı üst seviye kullanıcı deneyimini ve en yeni teknolojiyi, sürekli gelişen bir dünyada kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar sunmak için bir araya getiriyor"

Lansman etkinliği sırasında Asus, Intel Evo platformu tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarını tanıtırken, Intel'in Project Athena inovasyon programının ikinci sürüm teknik özelliklerini ve Temel Deneyim Göstergelerini de anlattı. 11. Nesil Intel Core işlemcilere ek olarak, Intel Evo platform tabanlı dizüstü bilgisayarlarda Intel Iris Xe grafik mimarisi, Intel WiFi 6 desteği ve Thunderbolt 4 bulunduğu aktarıldı.

Yeni PC serisinin, sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamak için Microsoft Windows tarafından da desteklendiği de verilen diğer bilgiler arasındaydı. Microsoft Corp. Satış Başkan Yardımcısı Nicole Dezen, “ASUS, günümüz ortamında müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir Windows PC yelpazesinde yeniliği teşvik etmeye devam ediyor” dedi.

Açıklamanın devamında 11. Nesil Intel Core işlemcilere sahip ASUS dizüstü bilgisayarlar ile ilgili verilen teknik detaylarda; Ultra kompakt ZenBook Flip S modelinin, Intel Evo platformu dizüstü bilgisayar tasarımı standartlarını karşılayan ilk ASUS dizüstü bilgisayar olduğu söylendi. Kolay taşınabilir olduğu söylenen cihazın, 13,9 mm inceliğinde ve 1,2 kg hafifliğinde olduğu aktarıldı. 4K UHD OLED NanoEdge PANTONE Onaylı renk hassasiyeti olduğu belirtilen dokunmatik ekranın, geniş bir yüzde 100 DCI-P3 renk gamına sahip ve derin siyahlar ve geniş kontrast için VESA Display HDR 500 Gerçek Siyah sertifikalı olduğu verilen diğer teknik detaylar arasındaydı. Ayrıca gözleri korumak için TÜV Rheinland sertifikası da aldığı belirtilen Zenbook Flip S’in ayrıca daha rahat kullanım deneyimi için 4096 basınç seviyeli yeni ASUS Pen dokunmatik kalemi de desteklediği belirtildi.

Sürekli hareket halindeyken performansın, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'ye kadar PCIe 3.0 x4 SSD ile birlikte Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 işlemci tarafından sağlandığı aktarılırken, bağlantı için ZenBook Flip S’in, iki Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası ve bir HDMI bağlantı noktası sunduğu eklendi. Son olarak ZenBook Flip S'in yüksek kapasiteli bataryası, en uzun çalışma günü için bile yeterli olan 15 saate kadar dayanabileceği aktarıldı.

Intel 11.Nesil işlemciye sahip modeller arasında verilen Zenbook Flip 13 ile ilgili paylaşılan bazı teknik detaylarda; 13,9 mm inceliğinde ve 1,3 kg hafifliğinde olduğu söylenen ZenBook Flip 13’ün, dayanıklı, hassas tasarımlı olduğu belirtilen 360 derece ErgoLift menteşesinin, dizüstü bilgisayarın tablet, stand ve çadır modlarında veya bunların arasındaki herhangi bir konumda kullanılmasına olanak tanıdığı aktarıldı. Tek bir şarjla 14 saate kadar çalışma sağlayabildiği belirtilen yüksek kapasiteli 67 Wh pil ile ZenBook Flip 13’ün, günümüzün hareketli çalışma yaşam tarzı için mükemmel olduğu aktarıldı.

ZenBook Flip 13’ün, birlikte verilen 65 watt şarj adaptörü ile hızlı şarjı desteklediği ve kullanıcıların diğer standart USB-C veya USB-C Power Delivery (PD) şarj cihazlarından yararlanmasına olanak tanıdığı belirtildi.

Zenbook Flip 13'ün, yeni tasarlanmış ASUS Pen ile tamamen uyumlu, şık bir NanoEdge FHD OLED dokunmatik ekrana sahip olduğu belirtildi. Ekran, 4096 basınç düzeyini destekleyerek daha doğal hisli dokunmatik kalem girişi için gelişmiş hassasiyet sağladığı söylenen Zenbook Flip 13’ün yüksek seviye performans için, Intel Iris Xe grafiklere ve 16 GB RAM'e sahip 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ile güçlendirildiği ve depolama için 1 TB'ye kadar PCIe 3.0 SSD'yi desteklediği aktarıldı.

Asus ZenBook 14 (UX435EA / EG)

ASUS yetkilileri; ZenBook 14 modelini, “Üstün performans ve zahmetsiz taşınabilirliği çok şık bir görünümle birleştiren yepyeni, ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayar” olarak tanımladı. 1,19 kg hafifliğinde olan ZenBook 14’ün, gelişmiş üretkenlik için yenilikçi ASUS ScreenPad'i barındırdığı ve Intel Iris Xe entegre grafiklere (UX435EA) veya NVIDIA GeForce MX450 ayrık grafiklere (UX435EG) sahip 11. Nesil Intel Core işlemcilerden güç aldığı vurgulandı.

ZenBook Classic serisinin en son üyesinin, aynı zamanda eksiksiz bir I / O bağlantı port dizisine sahip olduğu belirtildi. ZenBook 14’ün, yüzde 92 ekran / kasa oranına sahip çerçevesiz bir NanoEdge ekrana sahip olduğu kaydedildi.