Asus, Cinebench R15 üzerinde Intel Core i9-10900K'nın karşılaştırma performansını gösterdi
Asus Cinebench R15'teki yeni Intel Core i9-10900K'nın performansını ortaya çıkardı. Bir slaytta i9-10900K, çok çekirdekli testte 2.645 puan ve tek çekirdekli testte ise 222 puan aldı. Onur Binay/posta.com.tr
08 Mayıs 2020, Cuma 10:44 Son Güncelleme:
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Asus’un yayınladığı slayta göre Core i9-10900K Cinebench R15’te tek çekirdek testinde Core i9-9900K’dan ufak farkla önde yer aldı. Tek çekirdek testinin aksine 10/20 yonga çoklu çekirdek testinde farkını göstermeyi başararak yaklaşık %30 fazla skor elde etti.
Yaklaşık 430 dolara satın alınabilen Ryzen 9 3900X ise tek çekirdekte 210, çoklu çekirdek testinde ise 3150 puan almıştı.
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