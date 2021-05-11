Asus oyuncular için ROG Zephyrus serisinin yeni modellerini duyurdu

Asus, Nvidia'nın RTX 30 serisi ekran kartı ve 11. Nesil Intel işlemciyle gelen yeni modellerini duyurdu

Zephyrus S17'de Nvidia'nın oyunlarda FPS dalgalanmalarından dolayı yırtılmaları engelleyen ve daha yumuşak bir görüntü sunan G-Sync özellikli 17 inçlik ekran yer alıyor. Bu ekranın QHD ve 4K çözünürlüğünde seçenekleri bulunuyor. QHD modeline 3ms gecikmeli 165 Hz tazelemeli panel, 4K modelinde ise 3ms gecikmeli 120 Hz tazelemeli panel bulunuyor.

Gücünü 11. Nesil Intel Core i9-11900H işlemciden alan model 48 GB'a kadar DDR4 3200 MHz RAM'e destek veriyor. Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartı ile oyunları yüksek ayarlarda çalıştıran Zephyrus S17, ultra hızlı HyperDrive Ultimate RAID 0 dizisinde 3 kata kadar daha hızlı PCIe 4. nesil NVMe SSD'lere de destek veriyor.

Liquid metal ile akıllı soğutma ve yeni AAS plus dizüstü bilgisayarının soğutma performansını artırırken ekstra yazma rahatlığı için klavyeyi 5 derecelik bir açıya yukarı kaldırıyor.

ROG Zephyrus M16 ise ince bir kasanın içinde, 16 inç ekran ve güçlü bir yeni nesil Intel işlemciye sahip. Ekran tarafında WQHD çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms yanıt süresi ve Adaptive-Sync yer alıyor. Ekran kartı tarafında ise GeForce RTX 3050 Ti Mobil GPU yer alıyor.

DCI-P3 renk gamının %100'ünde PANTONE onaylı renkler ve Dolby Vision desteği sayesinde sağlam görseller yaratıyor. Zephyrus M16’nın son olarak 19,9 mm kalınlığında ve 1,9 kg ağırlığında olduğunu belirtelim.