Asus ROG Strix G15 detaylı inceleme - Parlayan oyun dizüstü bilgisayarı
Asus’un Intel i7 işlemci, 144 Hz ekran ve NVIDIA GTX 1660Ti ekran kartıyla gelen yeni oyun laptopu ROG Strix G15 (G512LU) modelini sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
02 Aralık 2020, Çarşamba 11:06 Son Güncelleme:
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Genel olarak, Asus ROG Strix G15 sağlam bir oyun dizüstü bilgisayarı. Güçlü performansa, rahat bir klavyeye ve hoş bir tasarıma sahip.
Asus TUF A15 (FA506) gibi aynı 144Hz IPS paneli ile donatıldı. Benzer şekilde, rahat görüş açılarına, iyi kontrast oranına sahip ve herhangi bir parlaklık seviyesi altında titremiyor. Ne yazık ki, sRGB renk gamının yaklaşık % 60'ini kapsıyor. Pil ömrü ise ortalama. Yaklaşık 5 saatlik Web taraması ve video oynatma sunuyor. Bir video düzenleme makinesi arıyorsanız ROG Strix G15, içerisindeki Core i7 işlemciyle de piyasadaki pek çok rakibinden daha hızlı.
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