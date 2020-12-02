Asus ROG Strix G15 detaylı inceleme - Parlayan oyun dizüstü bilgisayarı

Genel olarak, Asus ROG Strix G15 sağlam bir oyun dizüstü bilgisayarı. Güçlü performansa, rahat bir klavyeye ve hoş bir tasarıma sahip.

Asus TUF A15 (FA506) gibi aynı 144Hz IPS paneli ile donatıldı. Benzer şekilde, rahat görüş açılarına, iyi kontrast oranına sahip ve herhangi bir parlaklık seviyesi altında titremiyor. Ne yazık ki, sRGB renk gamının yaklaşık % 60'ini kapsıyor. Pil ömrü ise ortalama. Yaklaşık 5 saatlik Web taraması ve video oynatma sunuyor. Bir video düzenleme makinesi arıyorsanız ROG Strix G15, içerisindeki Core i7 işlemciyle de piyasadaki pek çok rakibinden daha hızlı.



