Bilim & Teknoloji Asus ROG Strix XG49VQ detaylı inceleme - Süper geniş oyun monitörü

Asus ROG Strix XG49VQ detaylı inceleme - Süper geniş oyun monitörü

Bilim & Teknoloji

Asus ROG Strix XG49VQ detaylı inceleme - Süper geniş oyun monitörü

Asus’un FreeSync 2 HDR ve 144Hz ile gelen 32: 9 boyutunda 49 inç'lik oyun monitörü ROG Strix XG49VQ’yu detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr

11 Kasım 2020, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
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Bazılarınız için daha büyük daha iyi demekse o zaman Asus'un uber büyüklükteki monitörü ROG Strix XG49VQ gerçekten tam sizlik. Burada Şaşırtıcı derecede 32: 9 en boy oranında düzenlenmiş 49 inç birinci sınıf kavisli LCD panelden bahsediyoruz. Ve ekran son derece muhteşem görünüyor.

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Peki gerçekten iyi mi? Kağıt üzerinde, özellikle oyun odaklı sorumlulukları göz önüne alındığında güçlü özellikler sunuyor. Büyüklüğü dışında, FreeSync 2 HDR desteği, DisplayHDR 400 sertifikası ve 144 Hz yenileme hızı en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Dolar kuru değişimine bağlı olarak ürünün fiyatı değişebilir.


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