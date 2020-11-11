Asus ROG Strix XG49VQ detaylı inceleme - Süper geniş oyun monitörü

Bazılarınız için daha büyük daha iyi demekse o zaman Asus'un uber büyüklükteki monitörü ROG Strix XG49VQ gerçekten tam sizlik. Burada Şaşırtıcı derecede 32: 9 en boy oranında düzenlenmiş 49 inç birinci sınıf kavisli LCD panelden bahsediyoruz. Ve ekran son derece muhteşem görünüyor.

Peki gerçekten iyi mi? Kağıt üzerinde, özellikle oyun odaklı sorumlulukları göz önüne alındığında güçlü özellikler sunuyor. Büyüklüğü dışında, FreeSync 2 HDR desteği, DisplayHDR 400 sertifikası ve 144 Hz yenileme hızı en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

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