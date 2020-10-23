Asus RT-AX86U, hardcore oyunculara hitap edecek birçok özellikle harika Wi-Fi 6 performansı sağlıyor. Bununla birlikte, diğer kullanıcılara da hitap edecek kadar çok yönlü. Bunlara ek iyi menzil ve sinyal gücü ile etkileyici bir dizi güvenlik özelliği ve ebeveyn denetimleri sunuyor.

Buna ek olarak Wi-Fi 6 nedir, ne işe yarar biraz ondan bahsedelim. Son dönemde epey ön plana çıkan 802.11ax ya da başka bir deyişe Wi-Fi 6 çok yüksek hızlarda veri aktarımına olanak sağlayan yeni bir “kablosuz bağlantı” standardı. Burada aklınıza hemen 5G de gelebilir fakat ikisi aynı şey değil.

5G, kablosuz bağlantı standardından ziyade, mobil cihaz ve operatör arasındaki bir mobil bağlantı standardı. Wi-Fi 6 ise internete ihtiyacı artan cihaz sayısından dolayı yükselen bant genişlikleri ve azalan stabilizasyona; Wi-Fi 5 teknolojisinin yeterli cevabı verememesi ve daha hızlı bağlantı üzerine artan talep dolayısıyla geliştirildi.



