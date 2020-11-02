Asus yeni nesil ekran kartlarını tanıttı

Radeon RX 6800 XT, AMD'nin ürettiği en güçlü GPU'lardan biri. ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, hava ve sıvı soğutmanın gücünü birleştiriyor. Bir ekran kartının soğutma gereksinimlerine göre özel bir sıvı soğutma modülüyle sıfırdan tasarlanan kartın soğutma plakası, hem GPU’yu hem de onu çevreleyen GDDR6 bellek modüllerini soğutuyor. Bu bileşenlerden gelen ısı, kasanın içi yerine doğrudan sıvı soğutma döngüsüne aktarılıyor. Döngünün diğer ucundaki 240 mm'lik radyatör, günümüzün PC kasalarında bulunan montaj noktaları ile yüksek soğutma potansiyeli ve geniş uyumluluk arasında doğru dengeyi kuruyor. Grafik kartının muhafazası içindeki düşük gürültülü fan ve düşük profilli soğutucu, güç sağlayan bileşenlerin soğuk kalmasını sağlıyor.

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, bir bilgisayara monte edildiğinde sistem bileşenleriyle bütünleşiyor. Kart, büyük EATX kasalarda bile kolaylıkla montaj yapılabilmesi için, aşınmaya karşı korumalı ve dokuma kılıfa sahip 600 mm’lik uzun soğutucu hortumlarına sahip.

Hem yüksek CFM değeri hem de statik basınç için optimize edilmiş özel olarak tasarlanmış bir çift 120 mm radyatör fanı, ısıyı döngüden çıkarmak için havanın termal bloğun sıkışık kanatları boyunca hareket etmesini sağlıyor. ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT'nin yerleşik FanConnect II başlıkları, diğer ROG Strix kartlarında olduğu gibi bir çift sistem fanına bağlanabiliyor. Bu başlıklar, bağlı kasa fanlarının GPU veya CPU sıcaklıklarındaki değişikliklere doğrudan yanıt vermesine izin vererek, ihtiyaç duyulduğunda hava akışını artırıyor.

ROG Strix RX 6800

AMD, Radeon RX 6800 XT'nin yanı sıra, orta seviye sistemlere de "Big Navi" performansını getirmek için AMD Radeon RX 6800'ü duyurdu.

2,9 inç boyutundaki soğutucu, birden fazla ısı borusu ve daha iyi ısı transferi için yüzey alanını artıran bir MaxContact taban plakası kullanarak ısıyı GPU’dan etkili bir biçimde uzaklaştırıyor. En yeni Eksen teknolojili tasarıma sahip üçlü fan, gürültü seviyelerini en aza indirirken soğutucunun yoğun kanat dizisi boyunca bol miktarda hava akışı sağlıyor. Dış fanlardaki çentikli bariyer halkaları, önceki nesle göre daha yüksek kanat sayısı ve ters yönde dönen bir merkezi fan ile birlikte, hava akışının termal bloğun en sıcak kısımlarına, türbülanstan daha az etkilenerek verimli bir şekilde ulaşmasına imkân tanıyor. ROG Strix Radeon RX 6800'ün özel kısa PCB'si, havanın tam uzunluktaki arka soğutucu plakasındaki havalandırma açıklığından çıkmasını ve kasanın arkasındaki egzoz fanına doğru ilerlemesini sağlıyor.





ASUS, sağlam ekran kartları isteyen oyuncular için Radeon RX 6800 XT ve RX 6800'ün TUF Gaming tasarımlarını da piyasaya sürdü. Her iki kartın da soğutma tasarımı, günümüzün yüksek watt'lı GPU’ların soğutma gereksinimlerinin üstünde bir performansa ve sessiz çalışma için tasarlanmış 2,9 inç slot kaplayan kalın bir soğutucu bloğa sahip. Hava, yüksek yüzey alanlı soğutma bloğuna üç adet Eksen teknolojili fan kullanılarak iletiliyor. Merkezi fan saat yönünde dönerken, yandaki iki fan türbülansı azaltmak için tıpkı ROG Strix soğutucudaki gibi saat yönünün tersine dönüyor. Bu kanıtlanmış tasarım, fan sesinde artış olmaksızın daha yüksek RPM'lere ve daha fazla hava hareketine izin veriyor.