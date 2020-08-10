Asus, yeni oyuncu monitörünü görücüye çıkardı

Yeni nesil konsollarla uyumlu olan yeni ROG monitör, HDMI 2.1 ile 120 Hz’e varan değişken yenileme hızlarıyla 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükteki görüntüler için 48 Gbps’e kadar bant genişliği desteği sunuyor. Auto Low Latency özelliği, oyun konsoluna ekran işlem modunu kontrol etme olanağı vererek içeriğe göre düşük gecikmeli veya kaliteli olanlara öncelik tanıyor.

Allion Labs’in yaptığı sıkı FRL (Fixed Rate Link) testleri arsında gelecek HDMI 2.1 cihazlarıyla tam uyumu kontrol eden FRL Elektrik, FRL Piksel Kod Çözme ve FRL Protokol testleri yer aldı.

Yıl sonunda yeni nesil oyun konsollarının piyasaya çıkacak olmasıyla birlikte ROG, bu dönem için HDMI 2.1 uyumlu oyuncu monitörleri serisi hazırladı. Bu monitörler 27 inç, 32 inç ve 43 inç modeller halinde piyasaya sunulacak.

ROG; daha önce de ROG Swift PG258Q 240 Hz oyuncu monitörü, ROG Swift PG43UQ 4K 144 Hz Digital Stream Compression (DSC) oyuuncu monitörü ve ROG Swift 360 Hz oyuncu monitörlerini sahneye çıkarmıştı.