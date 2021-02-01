Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’ 7 Ekim’de yayınlanan ilk bölümünden beri reytinglerin zirvesinde. Eşi ‘Volkan’ (Caner Cindoruk) tarafından ‘Derin’ (Melis Sezen) ile aldatılan ‘Asya’nın (Cansu Dere) hikayesi tüm Türkiye’yi her hafta ekran başına kilitliyor. Ayşenur Aksoy’un stil danışmanlığını yaptığı dizide kullanılan kıyafetler de kendi modasını yarattı. Öyle ki ‘Asya’ ve ‘Derin’in giydikleri aynı akşam markasıyla, fiyatıyla moda bloglarında paylaşılıyor.

'Siparişlere yetişemiyoruz'

Dizinin hayranları online sitelerden bu kıyafetleri çılgınca satın alıyor. Bu ilgiyi gören markalar da diziye sponsor olmak için sıraya giriyorlar. Kostüm sorumlusu Aybüke Özmantar, “Mesela Cansu Dere’nin giydiği yeşil takımı yayının ertesi günü mağazadan 4 kişi satın almış. Öyle bir noktaya geldi ki beni arayıp ‘Siparişlere yetişemiyoruz, ürünü hemen getirir misiniz, elimizde kalmadı’ dedikleri oldu” diyor.

'Marka peşinde değiliz'

Dizinin stil danışmanı Ayşenur Aksoy karakterlerin tarzlarını yönetmenin hayal ettiği doğrultuda, birlikte oluşturduklarını söylüyor ve ekliyor: “Derin daha renkli, Asya ise bir doktor olarak daha oturaklı ve ağır bir tarza sahip. Biz ekip olarak marka peşinde değiliz. Şık ve güzel görünmek için pahalı şeyler gerekmiyor.”

Asya'nın bu sahnede giydiği kıyafet ‘İntikam Elbisesi’ olarak ünlendi.



