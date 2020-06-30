ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı final sınavı 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirilmişti Final sınavının tamamlanması ardından ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Öğrenciler merak içerisinde ATA AÖF final sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Ve beklenen açıklama bugün geldi: ATA AÖF final sonuçları açıklandı

ATA AÖF sınav sonucu itirazları!

Konuyla ilgili Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden yapılan açıklamada yer alan detaylar şöyle: Değerli öğrencilerimiz, final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.