Ata Demirer kendi filmini izlemeye bakın nasıl gitti!

Ata Demirer, senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı yeni filmi Hedefim Sensin’i izlemeye giderken kılık değiştirdi.

Başörtüsü ve güneş gözlüğüyle Arap kadın turist kılığına giren Ata Demirer, seyircinin filme tepkisini ölçmek için halkın arasına karıştı.

'GAYET DE GÜLÜYONUZ, ÇOK DA TATLI GÖZÜKÜYONUZ'

Film afişi önünde girdiği kılıkla poz verip Instagram’dan paylaşan Ata Demirer, “Arap turist hanım kılığında filmimi izledim gayet de gülüyonuz, çok da tatlı gözüküyonuz. Tebdil-i kıyafette ferahlık vardır” notunu yazdı.

*Hedefim Sensin, vizyona girdiği 30 Kasım haftasında en çok izlenen film oldu.