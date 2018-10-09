Son dakika: Atama kararları resmi gazetede
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine getirilen isimler belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre politika kurullarına atanan üyeler şu şekilde;
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre politika kurullarına atanan üyeler şu şekilde;
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