Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğü'ne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na ise Hasan Davulcu’nun ataması yapıldı.

ANKARA (AA)