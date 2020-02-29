Siyaset Atama kararları Resmi Gazete’de

Atama kararları Resmi Gazete’de

Siyaset

Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Ahmet Selim Köroğlu atandı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 01:24 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliği, Yükseköğretim Kurulu üyelikleri ile 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Ahmet Selim Köroğlu atandı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Sade atandı.

Vergi müfettiş yardımcılarının ataması yapıldı

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 1037 vergi müfettiş yardımcısının atamaları da yapıldı.

AA

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