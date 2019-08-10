Ataşehir'de kurbanlık büyükbaş sahibinin elinden kaçtı!
İstanbul Ataşehir’de kaçan kurbanlık boğa, belediye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yakalandı
Ahmet Acar kurban satış alanından aldığı boğayı, nakil sırasında elinden kaçırdı. Kaçan boğa, Ataşehir’deki Çamaşırcı Deresi’ne girdi.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
KEMENTLE YAKALANDI
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, kement yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.
AA