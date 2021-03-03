Türkiye Ataşehir'deki mobilya fabrikasında ikinci yangın

Ataşehir'deki mobilya fabrikasında ikinci yangın

Türkiye

Ataşehir'deki mobilya fabrikasında ikinci yangın

Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında 18 saat arayla ikinci yangın çıktı. Sağlık ekipleri herhangi olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerin fabrika da soğutma çalışmaları sürüyor.

03 Mart 2021, Çarşamba 08:13 Son Güncelleme:
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Yangın, ilk olarak dün saat 12.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü. Bugün saat 06.50 sıralarında ise aynı iş yerinden ikinci kez dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla fabrikanın çatısındaki alevlere müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri herhangi olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerin fabrika da soğutma çalışmaları sürüyor.



DHA


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