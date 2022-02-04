Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.





Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden olay gecesi B.F.'nin içkili olduğu ve aynı zamanda çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, akrabası C.R.F.'nin ise sabıkasının bulunmadığı belirtildi. Polisin saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada olayın herhangi bir siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.R.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve bu eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını belirten C.R.F., "Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli'ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli'nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.'nin Atatürk Anıtı'na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.'den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B. İle araca bindik ve olay yerinden kaçtık" dedi.

DİĞER ŞAHIS ATATÜRK'ÜN BÜSTÜNE KARŞI OLMADIĞINI BELİRTTİ

Kendisinin Atatürk'e saygı duyduğunu ileri süren B.F. ise "Atatürk'e ve onun büstüne karşı herhangi bir karşı görüşüm bulunmamaktadır. Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra C.R F. ile buluştuk, 'gönlümü rahatlatacağım' diyerek işyerinin öründeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıtta çıkmasına yardım ettim. Çelik ip ve halatı anıtın üzerinden geçirip araca bindi. Aracı çalıştırıp hareket etti ancak halat koptu. Olay yerinden ayrıldık" şeklinde konuştu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.R.F. ve B.F. "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NÖBET SÜRÜYOR

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından başlatılan nöbet sürüyor. Nöbet tutan Yasin Sarıkaş, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kentimizin simgesi olan Onur Anıtı'na yapılan hain saldırı sonrası dün tepkimizi dile getirdik. Aldığımız kararla birlikte burada nöbet tutmaya karar verdik. Genç arkadaşlarımızla birlikte sabaha kadar, soğuk hava koşullarına rağmen gözümüzü kırpmadan nöbet tuttuk. Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Gerektiği takdirde bir gün değil; bir ay, bir yıl nöbet tutacağımızı belirtmek istiyorum. Umarım, böyle talihsiz olaylar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

'HEPİMİZ BİRER ATATÜRK'ÜZ'

Nöbet tutanlardan Bahar Uluçay ise, "Atatürk sadece bir kişi değildir, o bir fikri de temsil eder. Bu saldırı aslında onun temsil ettiği fikirlere yapılmıştır. Biz de tepkimizi ortaya koymak adına sabaha kadar burada nöbet tuttuk. Türk gençleri olarak onun savunduğu değerleri yaşatmak adına hayatımız boyunca mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimiz birer Atatürk'üz" şeklinde konuştu.

Barış BUDANOĞLU (SAMSUN DHA), İHA