Türkiye Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Türkiye

Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 20 akademik personel alacağını duyurdu.

30 Temmuz 2021, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.Profesör kadroları daimi statüdedir" açıklaması yapıldı.

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