Erzurum Atatürk Üniversitesi 466 sözleşmeli personel alacak. Yayımlanan personel alım ilanında, "Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 466 sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.