Atatürk’ü istismar etmekle suçlanan kişilerin başında Göksal Kaya geliyor. Kendisine “Paşam” diyen insanlara elini öptürüp fotoğraf çektiren, frak giyerek gezen Göksal Kaya, “Halkta bir Atatürk özlemi var ve beni görünce de bunu yansıtıyorlar. Ben tiyatro sanatçısıyım. Etkinliklerden para almamdan daha doğal ne olabilir? Suiistimal ettiğim yok” diyor.

Göksal Kaya

‘Makyajla benzetiyorlar’

Bursa’da yaşayan emekli milli eğitim müfettişi Nejdet Bardak da “Bunun giderleri var, yüksek fiyat talep etmiyorum. Göksal Kaya’dan ise çok rahatsız oluyorum. Bu adam cidden kendisini paşa zannediyor” diye konuşuyor. İzmir Tire’den şoför Ayhan Ayber ise “Ben para almıyorum. Üstelik Atatürk’e en çok ben benziyorum. Onlar makyajla benziyor” iddiasında bulunuyor.

Nejdet Bardak

‘Sarılıp ağlıyorlar’

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi udi Ali Ayhan, “Yolda görünce boynuma sarılıp ağlıyorlar. Hiçbirimiz Atatürk gibi olamayız” diyor. İzmir’den elektrikçi Mesut Yontan da, “Bu benzerlikten tek kuruş elde etmedim. Halkın ilgisi güzel ama Atatürk’e kimse benzeyemez. Bu benzerliğin suiistimal edilmesine karşıyım” diye konuşuyor.

Alev Gürsoy Cimin