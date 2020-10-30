Türkiye Atatürk'ün Meclis önündeki simge fotoğrafın hikayesi

Atatürk'ün Meclis önündeki simge fotoğrafın hikayesi

Türkiye

Atatürk'ün Meclis önündeki simge fotoğrafın hikayesi

Atatürk ve devlet erkanının 1. Meclis'te düzenlenen törenin ardından çekildiği fotoğrafın ardında bir hikaye var. Peki o fotoğrafın hikayesi ne?

30 Ekim 2020, Cuma 13:52 Son Güncelleme:
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Cumhuriyetin ilanının 6. yılında, Atatürk ve devlet erkanının 1. Meclis'te düzenlenen törenin ardından bina önünde çekildiği fotoğrafın ardında önemli bir hikaye bulunuyor!

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İşte bu fotoğrafın hikayesi! Bu fotoğrafı kim ve nasıl çekti? Kanal D Haber'de!

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