Cumhuriyetin ilanının 6. yılında, Atatürk ve devlet erkanının 1. Meclis'te düzenlenen törenin ardından bina önünde çekildiği fotoğrafın ardında önemli bir hikaye bulunuyor!

İşte bu fotoğrafın hikayesi! Bu fotoğrafı kim ve nasıl çekti? Kanal D Haber'de!