'Ateş düştü öyle iyileştim'

"Ben zatürre hastasıyım. Yaklaşık iki hafta önce ateş ve nefes darlığı başladı. Hastaneye gittim. Muayene ettikten sonra test uyguladılar. O zaman corona virüs bu kadar yaygın değildi. Sonuçların ertesi gün çıkacağını söyleyip beni eve gönderdiler. Ertesi gün nefes almakta çok zorlandım. Ateşim de yükselmeye başladı. Eşim ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede tedaviye başladığımda sonuçlarım çıktı. Corona virüse yakalandığımı öğrendim."





‘Donuyordum’

"Üç gün yoğun bakımda kaldım. Solunum cihazına bağlamışlardı. Ateşim 41 derece olmasına rağmen donuyordum. Öleceğimi düşünüyordum. Ateşimi düşürmek için vücudumun her tarafına buz koydular. O kadar üşüyordum ki yoğun bakım odasında bulunan havalandırmanın kapatılmasını istedim. Hemşirelere ‘Ne olur üzerimi örtün’ diye yalvardım. Ateşim yüksek olduğu için örtemeyeceklerini söylediler. Üç gün sonra ateşim 38 dereceye düştü. Yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Şükürler olsun ki yiyecek ekmeğimiz varmış."





‘Test bekliyorum’

"Ateşim normale seviyeye düşünce iyileşmeye başladım. Doktorlar beni normal bir odaya koydular. 11 gündür normal odada kalıyorum. İlaç tedavisi devam ediyor. Dün tekrar test yapıldı. Eğer sonuçlar negatif çıkarsa eve gideceğim. Evde 14 gün karantinada kalacağım. Bu hastalığı yendiğim için, çocuklarıma ve eşime bu hastalığı bulaştırmadığım için çok mutluyum. Fırsat buldukça haberleri izliyorum.”