Ateş ölçer özelliği ile gelen Honor Play 4 Pro resmi olarak tanıtıldı

Honor Play 4 ailesi üç farklı modelden oluşuyor. Aileden ısı sensörüne sahip model Pro versiyonu. Arka kamera modülünde yer alan bu sensör ile telefon -20 ile 100 derece arasında sıcaklık ölçümü yapabiliyor. Covid-19 döneminde böyle bir ürünle karşımıza çıkan Honor, bu konuda pazarda bir ilke imza da attı.

Telefonun teknik detaylarına gelecek olursak, gücünü Kirin 990 işlemciden ve 8 GB RAM‘den alan Play 4 Pro, 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pil ve 6,57 inç Full HD+ bir ekran ile geliyor.

Cihazın önünde 32 MP + 8 MP; arkasında da yine 40 MP + 8 MP çift lensli kameralar yer alıyor.

Honor Play 4 ise gücünü MediaTek Dimensity 800 işlemciden alıyor. Honor burada da 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik kameraları bir araya getirmiş. Önde ise tek 16 MP kamera var. Cihazda 22,5W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil yer alıyor. 6,81 inç Full HD+ ekranlı telefonda 6 GB / 8 GB RAM seçeneği sunuluyor.

Son olarak telefonlar ne yazık ki Google servisleri olmadan geliyor.

Fiyat konusuna gelirsek Honor Play 4, 226 euro; Honor Play 4 Pro ise 364 eurodan başlayan etiketlerle raflardaki yerini alacak.







