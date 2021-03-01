Ateşli romantizm

Yasemin-İzzet Özilhan hafta sonunda pandemi nedeni ile uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını doğada geçirdi. Sosyetik güzel hem eşi ile romantik anlar yaşadı, hem de ateşli silahlarla oynadı. Aslı Üstünkaya, Nazlı Kayı ve Öykü Erdem Tanır’ın daha önce yaptığı gibi eline tüfek alıp ateş etti. Hedef tahtasını vuran Yasemin Özilhan, “Canlıya zarar vermem” dedi.