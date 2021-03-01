Magazin Ateşli romantizm

Ateşli romantizm

Magazin

Ateşli romantizm

Yasemin Özilhan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını eşi İzzet Özilhan ile birlikte dağda geçirdi.

01 Mart 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Yasemin-İzzet Özilhan hafta sonunda pandemi nedeni ile uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını doğada geçirdi. Sosyetik güzel hem eşi ile romantik anlar yaşadı, hem de ateşli silahlarla oynadı. Aslı Üstünkaya, Nazlı Kayı ve Öykü Erdem Tanır’ın daha önce yaptığı gibi eline tüfek alıp ateş etti. Hedef tahtasını vuran Yasemin Özilhan, “Canlıya zarar vermem” dedi.

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