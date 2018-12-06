Atina’da protestocular polisle çatıştı

Atina’da Aleksis Grigoropulos isimli 15 yaşındaki bir öğrencinin polis tarafından öldürülmesinin 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla yapılan gösterilerde olaylar çıktı.

MOLOTOF KOKTEYLİ KULLANDILAR

Exarhia semtinde protestocu gruplar ile polisler arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Göstericilerin molotof kokteylleri ile saldırılar düzenlediği ve polisin de bazı kişileri gözaltına aldığı aktarıldı.





Atina şehir merkezinde 2 bin 500 polis bu protesto gösterilerini önlemek amacı ile sabah saatlerinden beri teyakkuz durumunda olduğu ancak akşam saatlerinde olaylar büyüdüğü öğrenildi.

HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2008 yılında emniyet güçleri ile bir grup genç arasında çıkan kavgada bir polis memuru gençlere ateş etmiş, polisin silahından çıkan kurşunlardan biri 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos’un kalbine saplanmıştı.

Genç öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine Atina başta olmak üzere bütün ülkede büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.



