Şarkıcı Atiye, arkadaşlarının meydan okumasını kabul etti ve başının üzerinde su şişesiyle oryantal yaptı. 'Meydan okumayı kabul ediyorum' notuyla videosunu paylaşan Atiye'nin performansı büyük ilgi gördü. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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