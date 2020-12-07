Atiye'den oryantal şov!
Şarkıcı Atiye hünerlerini sergiledi. Sosyal medya hesabından oryantal yaparken çektiği bir videosunu paylaşan güzel şarkıcı sevenlerinden tam not aldı.
07 Aralık 2020, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Atiye, arkadaşlarının meydan okumasını kabul etti ve başının üzerinde su şişesiyle oryantal yaptı. 'Meydan okumayı kabul ediyorum' notuyla videosunu paylaşan Atiye'nin performansı büyük ilgi gördü. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
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