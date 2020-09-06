Türkiye ATM'den para çeken vatandaşı maskesiz gören emniyet müdüründen güldüren uyarı

ATM'den para çeken vatandaşı maskesiz gören emniyet müdüründen güldüren uyarı

Türkiye

ATM'den para çeken vatandaşı maskesiz gören emniyet müdüründen güldüren uyarı

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun'un, ATM'den maskesiz halde para çekerken gördüğü vatandaşa "1000 TL fazla çek" demesi herkesi güldürdü.

06 Eylül 2020, Pazar 10:24 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir şekilde ATM'den para çeken vatandaşı görünce "1000 TL fazla çek" diyerek espri yaptı. Amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyen Toygun, toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, denetimler sırasında ATM'den para çeken maskesiz bir vatandaşı görünce, esprili bir diyalog yaşandı. 

Emniyet Müdürü Toygun, ceza hatırlatmasında bulunarak, "1000 TL fazla çek" diyerek espri yaptı. Bu uyarı üzerine cebindeki maskeyi çıkarıp takan vatandaşa, maskeyi her zaman takması gerektiğini hatırlatan Toygun, amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyerek toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını söyledi. 

Denetimlere, Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, Datça Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yonca İnan, Tarım İlçe müdürü Bülent Şatır, polis ve zabıta görevlileri katıldı.

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