Kablosuz ekipman ve ses günlük hayatta son derece kullanışlı olabiliyor. Ancak ses meraklılarını ya da audiophile'leri kablosuz ses her zaman tatmin etmeyebilir.

Audioengine'in A5+ Wireless sistemi, şirketin Bluetooth alıcısı B1'in yeteneklerini, kablolu A5+ hoparlörlerinin ses performansı ile birleştiriyor. Sonuç, sadeliği hedefleyen kablosuz bir ses imzası. Herkesi mutlu etmek için frekans aralığında da bol miktarda bas derinliği ve netlik de var.

Şunu da belirteyim, evet bu ucuz bir cihaz değil. Ancak yüksek kaliteli kablosuz stereo ses arayan herkes bu hoparlör setine bir bakmalı.

Bu arada Audioengine bu seriyi oldukça basitleştirdi ve orijinal A5 artık yok. Piyasada A5+ Klasik yani kablolu ve A5+ Wireless o da hem kablolu hem de kablosuz modelleri yer alıyor.



