Augsburg Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray ikinci hazırlık karşılaşmasında Augsburg ile karşılaşacak. Yeni transferlerin performansı büyük bir merak konusu... Başta Galatasaraylı taraftarlar mücadelenin başlama zamanını, saatini ve kanalını araştırıyor.

AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Augsburg Galatasaray maçı 25 Temmuz Perşembe saat 20.00'de Tivoli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı D Smart yayınlayacak.

Fatih Terim: Yerde adam istemiyorum

Yurtdışı hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray’da tempo her geçen gün daha da artıyor. Dün sağanak yağmura rağmen idmanlar devam etti, her türlü koşula rağmen tempo bir an düşmedi.

Fatih Terim de oyuncularından hırsından memnun kaldı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Terim, “Her zaman daha sert olmalısınız” dedi ve ekledi: “Mücadeleye her zaman sürdürmelisiniz.”

‘Büyük takımlar bunu yapar’

“Gelecek sezon için ortaya koyduğunuz mücadelenin ve hırsın farkındayım. Sizden her zaman daha fazlasını başarmanızı bekliyorum. Yere düşseniz bile ciddi bir sakatlığınız olmadığı sürece kalkıp savaşmaya devam etmelisiniz. Çünkü büyük takımlar bunu yapar. Galatasaray’da oynayan herkesin de bu mentaliye sahip olması gerekiyor.

Gençler korkuttu

Atalay Babacan, ile Emre Taşdemir, idman sırasında hafif bir sakatlık geçirdi. İki futbolcunun da ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi.

Donk, Terim’i mest etti!

Çift kale maç sırasında Ryan Donk, Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş’ı sert bir müdahele ile yere düşürdü. Pozisyon sonrasında Terim de Hollandalı futbolcuya, “İstediğimiz buydu” dedi. Pozisyon sonrasında Donk, Hasan Şaş’ı yerden kaldırdı.

Yeni transfer Jimmy Durmaz ile Nagatomo, çalışkanlıklarıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.