Avans alamayan belediye çalışanı ortalığı karıştırdı

Olay sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan belediye binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Körfez Belediyesi personeli olan İ.Ç. adlı şahıs, sabah saatlerinde Belediye Başkanı İsmail Baran ile görüşmek için belediye binasına geldi.

Personel kartı ile binaya giren İ.Ç., hızla başkanlık makamına doğru yöneldi. 1. katta olan başkanlık makamı yerine 3. kata çıkan İ.Ç., belindeki kurusıkı silahı çıkararak havaya 2 el ateş edince kargaşa yaşandı. Binadakilerin kaçıştığı anlarda belediye binasındaki güvenlik görevlileri tarafından İ.Ç. etkisiz hale getirildi.

AVANS TALEBİ REDDEDİLİNCE DELİYE DÖNDÜ

Belediye personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan İ.Ç., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. İ.Ç.’nin belediye yetkililerinden maaş avans talebinde bulunduğu ancak yılda 1 kez avans alma hakkını kullandığı için talebinin kabul edilmemesi sonrasında olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan yaşanan olay sırasında daha önceden rahatsızlığı olan bir kişinin fenalaştığı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.