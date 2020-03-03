Magazin Avatar Atakan şehit aileleri için dövüştü

Avatar Atakan şehit aileleri için dövüştü

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Avatar Atakan şehit aileleri için dövüştü

Dünya şampiyonu milli sporcu Avatar Atakan, şehit aileleri yararına çıktığı zorlu maçı kazandı.

03 Mart 2020, Salı 07:54 Son Güncelleme:
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Avatar Atakan adıyla bilinen milli sporcu Çağan Atakan Arslan önceki akşam Küçükçekmece’deki Rasson Blu Otel’de düzenlenen ‘Akın Dövüş Arenası’nda ringe çıktı. 25 maçta 22 galibiyeti bulunan Fransa şampiyonu Diaguely Camara’yı mağlup etti. Zorlu maçtan kazandığı parayı şehit ailelerine bağışlayan Atakan zaferle biten karşılaşmanın sonunda Türk bayrağıyla asker selamı vererek şöyle söyledi:

Galibiyetim tüm şehitlerimize, onların ailelerine, varlığım ise Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene.

Naomi'nin tedavisi için bağışlamıştı

Atakan geçen sene Almanya’da yaptığı maçın 840 bin TL’lik gelirini de kanser hastası Naomi’nin tedavisi için bağışlamıştı.


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