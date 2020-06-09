Sofraların vazgeçilmezi haline gelecek olan avcı böreği tarifi, evde kolaylıkla yapılan bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için avcı böreği tarifi arıyor ya da avcı böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Avcı böreği tarifi, avcı böreği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Avcı böreği tarifi

Avcı böreği malzemeleri

1 adet yufka

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için;

200 gram orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

Yarım demet maydanoz

Pul biber

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Avcı böreği yapılışı

Kıymayı zeytinyağında hafifçe kavurun. Küp şeklinde doğranmış soğanları da ekleyin. Diğer bir yandan da ince bulguru sıcak suyla ıslatıp şişmesini sağlayın. Daha sonra bulguru kavrulan kıymanın üzerine ekleyin. Ceviz içi, tuz ve baharatları da ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Yufkaları 4 eşit parçaya bölün. Fırça ile yağlayıp geniş kısımlarına kıymalı harcı yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Bir kasede yumurtaları çırpın. Galeta ununu da düz bir tabağa alın. Hazırladığınız börekleri önce yumurtaya ardında da galeta ununa bulayın. Son olarak kızgın yağda kızartıp sıcak servis edin.



