Avcılar E-5'te trafik kazası!

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

16 Aralık 2018, Pazar 13:50
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Avcılar E-5'te trafik kazası!

Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu (E-5) Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı, yaralılar ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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