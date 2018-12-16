Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu (E-5) Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı, yaralılar ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.