Avcılar seçim sonuçlarında son durum nedir? Avcılar oy oranları... 31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Avcılar'da da on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Avcılar seçim sonuçlarında son durum nedir?