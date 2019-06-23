Avcılar seçim sonuçlarında son durum nedir? Avcılar oy oranları...
31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Avcılar'da da on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Avcılar seçim sonuçlarında son durum nedir?
İstanbul halkı bugün yeniden sandık başındaydı... 39 ilçede seçmenler oy tercihini yaptı. Avcılar da bu ilçelerden biri... Şimdi Avcılar halkı seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Avcılar seçim sonuçlarında son durum nedir?
Millet İttifakı 62% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 37.38% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.34% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.22% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.06%