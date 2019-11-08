Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı
İstanbul Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edilmişti.
Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.
#olayıngeçmişi
- Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralanmıştı.
- Öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
- Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alınmış, kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verilmişti.
- Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada ise, 'Kaymakamlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır' denilmişti.