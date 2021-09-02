Türkiye Avcılar'da eve gire yılan korku dolu anlar yaşattı!

Avcılar'da eve gire yılan korku dolu anlar yaşattı!

Türkiye

Avcılar'da eve gire yılan korku dolu anlar yaşattı!

İstanbul Avcılar'da bir eve giren yılan ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. Boyu bir metreyi bulan yılan itfaiye eri tarafından yakalandı.

02 Eylül 2021, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Cihangir Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturanlar bahçeye açılan kapıyı açık bıraktı. Bahçeden gelen yılan içeri girerek, kalorifer peteğinin bulunduğu yerde gizlendi. Ev sahipleri tarafından fark edilen boyu 1 metreyi bulan yılan, korkuya neden oldu.

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede gelen itfaiye erleri yılan yakalama operasyonu başlattı. Ev sahibinin de süpürge ile destek verdiği çalışma kısa sürede sonuç verdi. İtfaiye eri yılanı yakaladı. Yılan, doğada bırakmak üzere götürüldü.


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