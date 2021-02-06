Türkiye Avcılar'da gençler yol kenarında halay çekip, dans etti

Avcılar'da gençler yol kenarında halay çekip, dans etti

Türkiye

Avcılar'da gençler yol kenarında halay çekip, dans etti

Avcılar'da bir grup genç yol kenarında araçlarını durdurarak, dans etti, halay çekti. Corona virüs kurallarını ihlal eden gençler kamerayı fark edince bölgeden uzaklaştı.

06 Şubat 2021, Cumartesi 13:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi. Otomobilden açtıkları müzikler eşliğinde gençler dans edip, halay çekti.

Corona virüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi. Bazı gençlerin maske takmadığı, bazı gençlerin de arabada bulunan içkiden içtikleri görüldü. Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, ara sokağa girip uzaklaştı.


İlgili Haberler
PCR testi pozitif çıkan kişi halay başında bulundu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi günlerinde uçak güvenli mi?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Ret cephesi
Rauf Tamer
Murat Çelik
TBMM ile AYM arasında neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğuş inşaat Ukrayna'nın en büyük projelerinden birine imza atıyor