Avcılar'da gençler yol kenarında halay çekip, dans etti
Avcılar'da bir grup genç yol kenarında araçlarını durdurarak, dans etti, halay çekti. Corona virüs kurallarını ihlal eden gençler kamerayı fark edince bölgeden uzaklaştı.
06 Şubat 2021, Cumartesi 13:52 Son Güncelleme:
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Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi. Otomobilden açtıkları müzikler eşliğinde gençler dans edip, halay çekti.
Corona virüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi. Bazı gençlerin maske takmadığı, bazı gençlerin de arabada bulunan içkiden içtikleri görüldü. Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, ara sokağa girip uzaklaştı.