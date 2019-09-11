Olay, Avcılar Ambarlı Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vidanjör yolda sulama çalışması yaptığı sırada seyir halinde olan bir İETT otobüsü sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park hallinde bulunan 4 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.