Avcılar’da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanmanın 8´inci gününde Avcılar D-100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
07 Mayıs 2021, Cuma 19:15 Son Güncelleme:
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Haftanın son iş günü olmasının da etkisi ile saat 17.00´den itibaren artan araç yoğunluğu nedeniyle Küçükçekmece´deki Cennet Mahallesi´nden itibaren sürücüler düşük hızda direksiyonlarını kullanmak zorunda kaldı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç konvoyu Avcılar çıkışına kadar sürdü. Aynı şekilde Avcılar´dan Küçükçekmece yönüne de araç yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun denetim noktalarında şeritlerden birisinin kapatılmasının neden olduğu ifade edildi.
DHA