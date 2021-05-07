Avcılar’da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu

Haftanın son iş günü olmasının da etkisi ile saat 17.00´den itibaren artan araç yoğunluğu nedeniyle Küçükçekmece´deki Cennet Mahallesi´nden itibaren sürücüler düşük hızda direksiyonlarını kullanmak zorunda kaldı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç konvoyu Avcılar çıkışına kadar sürdü. Aynı şekilde Avcılar´dan Küçükçekmece yönüne de araç yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun denetim noktalarında şeritlerden birisinin kapatılmasının neden olduğu ifade edildi.

DHA