Türkiye AVM'ler ve Eminönü'nde yılbaşı öncesi yoğunluk

AVM'ler ve Eminönü'nde yılbaşı öncesi yoğunluk

Türkiye

AVM'ler ve Eminönü'nde yılbaşı öncesi yoğunluk

Yılbaşı öncesi alışveriş telaşı bazı bölgelerde yoğunluk oluşmasına neden oldu. AVM girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken kısıtlama öncesi Eminönü'nde de kalabalık hakim oldu.

30 Aralık 2020, Çarşamba 15:32 Son Güncelleme:
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Yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler AVM'lere akın etti. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı. AVM'ye gelenler girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu.

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Sırası gelen müşteriler HES kodlarını okutarak AVM'ye giriş yaptı.

Eminönü'nde pandemi unutuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 gün üst üste sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Yılbaşına bir gün kala İstanbullular güzel havayı da fırsat bilerek çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. 4 günü evde geçirecek vatandaşlar, alışverişe çıktı. Eminönü Meydanı, Mısır Çarşısı ve Eminönü Alt Geçidindeki çarşılar başta olmak üzere yılbaşı alışverişleri meydanlarda ve pazarlarda yoğunluğa neden oldu.

Tarihi çarşılarda oluşan yoğunluk nedeniyle pandemi kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu görülürken özellikle kuruyemişçilerden alışveriş yapan vatandaşlar, dükkanların içinde de yoğunluğa neden oldu. Alışveriş yapmayan bazı vatandaşlar ise meydanlardaki banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkarmaya çalışırken, sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

DHA/İHA


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