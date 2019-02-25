Avni Yıldırım kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Amerika Minneapolis’te, Dünya Boks Konseyi (WBC) Süper Orta Sıklet unvan maçı vardı. Gururumuz Avni Yıldırım, ABD’li Anthony Dirrell ile mücadele verdi. Yıldırım’ın boksta dünya şampiyonu olan ilk Türk olarak tarihe geçmesi bekleniyordu ki, masada kaybetti. Avni Yıldırım 96’ya karşı 94 puanla mağlup oldu. Peki Avni Yıldırım kimdir?

AVNİ YILDIRIM KİMDİR?

Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Hafif ağır siklet klasmanında yer alan Avni Yıldırım, şu ana kadar çıktığı 23 mücadeleden ikisini mağlup olarak tamamlamıştır.

Avni Yıldırım'ın mağlup olduğu isimler İngiliz Chris Eubank Jr. ve Amerikalı Anthony Dirrell olmuştur.

178 kanat açıklığına sahip olan Avni Yıldırım'ın boyu ise 1.82'dir.

Avni Yıldırım, MR. Robot lakabıyla tanınmaktadır.