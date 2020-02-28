Hem sağlık açısından hem de lezzet olarak sıklıkla tercih edilen avokado, pratik soyma yöntemiyle daha kolay ayıklanabilir. Eğer avokado nasıl soyulur merak ediyor ve avokado soymanın pratik yöntemi nedir diye düşünüyorsanız "avokado nasıl soyulur, avokado soymanın pratik yöntemi" haberimize bir göz atın.

Avokado nasıl soyulur? Avokado soymanın pratik yöntemi

Avokado en kolay olgunlaşıp yumuşadığında soyulur. Yumuşadıktan sonra elma soyar gibi soyup daha sonra ortadan ikiye ayırınız. Çekirdeğini çıkartıp kare dilimler olarak dilimleyiniz.

Avokado olgunlaşmadan soymak isteyenler için de mikrodalga kullanarak pratik bir yöntem mevcut. Streç film ile sardığınız avokadoyu mikrodalganın içine koyun ve iki saniye çevirin. Böylece avokado yumuşayacak ve kolayca soyulacaktır.