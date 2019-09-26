Avokado nasıl yenir? Avokadolu tarifler

Beslenmenize avokado eklemek için çeşitli tarifler uygulayabilirsiniz. Yemeklerinize avokado ekleyip daha lezzetli hale getirebilmeniz mümkün. Sadece 28 gram avokadonun içerisinde sağlıklı, protein ve yağlar bulunmaktadır. Avokado ayrıca kalp sağlığı, kilo kontrolü ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olabilir. Avokadonun nasıl yendiği konusunda henüz fikir sahibi değilseniz işte diyetinize avokado eklemenin birkaç yolu…

Avokado nasıl yenir?

Riske atmayın

Avokadonun tadını çıkarmanın en basit yolu, bir tutam tuz ve karabiber serpmektir.

Biber, acı biber, balzamik sirke veya limon suyu gibi başka baharatları da deneyebilirsiniz.

Avokadoyu lezzetli bir şekilde hazırlanın en etkili yolu ikiye bölüp çekirdeğini çıkarmak ve parçalara ayırmaktır. Parçalara ayırdıktan sonra balzamik sirke, karabiber ve tuzla karıştırarak tüketebilirsiniz.

Yumurtalı avokado

Avakado nasıl yenir sorusunun diğer bir cevabı ise avokadoyu yumurtayla tüketmektir. Bu yapmanın yolu avokadonun içerisindeki çekirdeği çıkarmak sonrasında ise avokadunun içerisine bir adet yumurta kırmaktır. Bu şekilde avokadoyu fırında pişirip tüketebilirsiniz.

Pişmiş yumurta içine avokado eklemek

Tavada yumurta pişirirken içerisine avokado parçaları ekleyebilirsiniz. Ancak avokadonun yanmasını engellemek için bunu yumurtanın pişmesine yakın yapmanız gerekir. Daha soğuk ve diri bir şekilde avokado tüketmek istiyorsanız yumurtalar piştikten sonra üzerine avokado ekleyebilirsiniz.Tabağı biraz rendelenmiş peynirle süsleyerek yemek işlemini bitirebilirsiniz. Lezzetini arttırmak için tuz ve karabiber eklemeyi unutmayın.

Kızarmış ekmekle tüketmek

Tereyağı ve margarin gibi normal formaları avokado ile değiştirmek mümkündür .

Kızartılmış avokadoyu tost ve sandviç üzerine yayılmış olarak kullanmak da yemeğinize ekstra vitamin ve mineraller ekler.

Mayonez yerine kullanabilirsiniz

Bağlayıcı olarak mayonez kullandığınız yemeklere avokado ekleyebilirsiniz. Örneğin ton balığı ve yumurta salatası yapmak için mayonez kullanabilirsiniz.

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Salatalarda kullanabilirsiniz

Araştırmalar, avokadodaki yağ ve liflerden gelen ekstra kalorilerin daha uzun süre daha doyurucu kalmanıza yardımcı olabileceğini ve bu sayede sonraki öğünlerde kalori alımını azaltabildiğini

gösteriyor. Salatalar kalorilerde hafif olabildiğinden avokado eklenmesi onları daha doyurucu bir yemek haline getirebilir.

Çorbalara ekleyebilirsiniz

Avokado nasıl yenir sorusunun bir diğer cevabı da çorbalarla tüketebilmektir. Avokadoyu çorba olarak tüketebilirsiniz. Nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi değilseniz aşağıda vermiş olduğumuz avokado çorbası tarifine göz atabilirsiniz.

Avokado çorbası tarifi

Malzemeler

Yarım olgunlaşmış avokado

1 çay kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tam buğday unu

1 diş sarımsak

Avokado çorbası nasıl yapılır?

Tereyağını eritip, tam buğday ununu kavuruyoruz.

Yarım avokadoyu çatalla ezip içerisine yarım çay bardağı su ekleyip pürüzsüz hale getirin.

Kavrulan una avokadoyu ve 1 bardak su ve dövülmüş sarımsak ekleyip pişmeye bırakın.

Avokadonuz tam olgunlaşmadan yaparsanız çorbanız acı olacaktır. O yüzden avokadonuzun tam olgunlaşmasını bekleyin ya da olgunlaşmış yemeye hazır avokado kullanın.

Sushi yapımında kullanılabilir

Sushi , Japon mutfağının temel bir yemeğidir. Genellikle pirinç, deniz yosunu ve balık veya kabuklu deniz hayvanları kullanılarak yapılır.

Bununla birlikte, avokado sushi rulolarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sos olarak kullanılabilir

Avokado, birçok tariflere harika bir ektir. Örneğin, avokado dilimleri en iyi sandviçler, burgerler ve hatta pizzalar için mükemmeldir .

Ayrıca tacos ve cips gibi tipik Meksika yemeklerinin üzerine serpmek için de mükemmeldir.

Humus yapımında kullanılabilir

Humus, genellikle nohut, zeytinyağı ve tahin ile yapılan besin bakımından zengin bir yemektir.

Nohut mükemmel bir protein ve lif kaynağıdır ve tahin ve zeytinyağı, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar sağlar.

Bu karışıma avokado ilave etmek, yemeğin lifini ve sağlıklı yağ içeriğini artırabilir .

Her öğünün yanında yer alabilecek sağlık küpü avokadolu humus tarifi

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet olgun yumuşak bir avokadocuk

Azıcık kimyon

Çay kaşığının çok azıcık ucuyla tuz

1/2 limon suyu

Avokadolu humus nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Sonuç olarak afiyetle tüketebilirsiniz.











