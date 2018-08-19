Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Avrasya Tüneli'nde saat 21.30 sıralarında 09 HB 732 plakalı motosiklet terk edilmiş olarak bulundu. Polis durumu şüpheli bularak Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapattı ve olay yerine uzman ekip istendi. Uzman ekiplerin incelemesi sürerken, motosikletin sahibi Emre A. olay yerine geldi.

40 DAKİKA SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Emre A.'nın, yakıtı bittiği için motosikleti bırakıp benzin almaya gittiğini ve benzin alarak otostop yaparak olay yerine geri geldiğini beyan ettiği öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli, yaklaşık 40 dakikanın ardından tekrar trafiğe açıldı. Emre A. polis tarafından gözaltına alındı. Poliste herhangi bir suç kaydının olmadığı belirlenen Emre A., hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

KONTROL AMAÇLI KAPATILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya tünelinde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." denildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." duyurusunda bulundu.

DHA