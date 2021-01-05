Dünya Avrupa İlaç Ajansı, ABD'nin Moderna aşısına onay vermedi

Avrupa İlaç Ajansı, ABD'nin Moderna aşısına onay vermedi

Dünya

Avrupa İlaç Ajansı, ABD'nin Moderna aşısına onay vermedi

Avrupa İlaç Ajansı, ABD merkezli Moderna'nın geliştirdiği corona virüs aşısına onay vermedi. Gerekçe ise Moderna aşısı hakkında bir çok soru işareti bulunması.

05 Ocak 2021, Salı 12:27 Son Güncelleme:
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Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın aşısını değerlendirmek için bir toplantı düzenledi. Ancak hakkında bir çok soru işareti bulunduğu gerekçesiyle aşı Avrupa İlaç Ajansından onay alamadı. Toplantı yeniden düzenlenecek.

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İsrail'den onay

NTV'de yer alan habere göre İsrail Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu. Moderna'dan yapılan açıklamada, İsrail'in aşının kullanımına onay verdiği ve ilk teslimatın Ocak ayı içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

İsrail'in Moderna'dan 6 milyon doz aşı sipariş ettiği açıklandı. Moderna'nın geliştirdiği aşı daha önce ABD ve Kanada'dan onay almıştı.

ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris de geçtiğimiz günlerde Moderna aşısını yaptırmıştı.

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