Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in corona virüs aşısına onay verdi
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği corona virüs (Covid-19) aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşı 27 Avrupa ülkesinde kullanılacak.
21 Aralık 2020, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech firması ile ABD ilaç devi Pfizer'in birlikte geliştiridiği koronavirüs aşısı, ABD'nin ardından Avrupa'da da onaylandı.
Avrupa Birliği'nde (AB) aşının kullanımına onay veren Avrupa İlaç Ajansı (EMA), "Aşının getirileri zararlarından fazla" açıklamasını yaptı.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "EMA, Pfizer/Biontech aşısı konusunda olumlu bilimsel görüş açıkladı. Aşı konusunda şimdi hızlı olmamız gerek, AB Komisyonu kararını bu gece bekliyorum" dedi.
BUNLARI DA OKUYUN