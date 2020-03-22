Türkiye Avrupa ülkelerinde altı Türk corona virüsten öldü

Avrupa ülkelerinde altı Türk corona virüsten öldü

Türkiye

Avrupa ülkelerinde altı Türk corona virüsten öldü

Hollanda, Fransa ve İngiltere'den acı haberler peş peşe geldi, yaşamını yitirenler arasında altı Türk vatandaşı da var.

22 Mart 2020, Pazar 17:46 Son Güncelleme:
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Can kaybının her geçen gün arttığı Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda ve İngiltere'de, yaşamını yitirenler arasında Türkler de var.

Hollanda, Fransa ve İngiltere'de hafta sonu altı Türk hayatını kaybetti. Hollanda'da üç, Fransa'da iki ve İngiltere'de bir can kaybı var. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını yitiren 84 yaşındaki İlyas Güngör'ün Kahramanmaraşlı olduğu bildiriliyor. İngiltere'de daha önce iki Türkün öldüğü açıklanmıştı.

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