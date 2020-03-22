Avrupa ülkelerinde altı Türk corona virüsten öldü

Can kaybının her geçen gün arttığı Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda ve İngiltere'de, yaşamını yitirenler arasında Türkler de var.

Hollanda, Fransa ve İngiltere'de hafta sonu altı Türk hayatını kaybetti. Hollanda'da üç, Fransa'da iki ve İngiltere'de bir can kaybı var. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını yitiren 84 yaşındaki İlyas Güngör'ün Kahramanmaraşlı olduğu bildiriliyor. İngiltere'de daha önce iki Türkün öldüğü açıklanmıştı.







