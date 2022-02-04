Dünya Avrupa ülkelerinin petrol şirketlerine siber saldırı

Avrupa ülkelerinin petrol şirketlerine siber saldırı

Dünya

Avrupa ülkelerinin petrol şirketlerine siber saldırı

Avrupa ülkelerindeki petrol şirketlerine düzenlenen siber saldırıda Almanya’daki Oiltanking, Belçika’daki SEA-Invest ve Hollanda’daki Evos şirketlerinin BT sistemleri kesintiye uğradı.

04 Şubat 2022, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Avrupa genelinde birden fazla petrol şirketi siber saldırılara maruz kaldı. Almanya’daki Oiltanking, Belçika’daki SEA-Invest ve Hollanda’daki Evos şirketlerinin BT sistemleri siber saldırı nedeniyle kesintiye uğradı. Firmalar, siber saldırıların hafta sonu gerçekleştirildiğini bildirerek, dünya çapında petrol depolama ve nakliyesi olan düzinelerce terminalin etkilendiğini açıkladı. Uzmanlar, saldırıların eş zamanlı olarak gerçekleşmediğinin varsayıldığını ifade etti.

Belçikalı savcılar ise şirketin Anvers ketindeki SEA-Tank adlı en büyük terminalin de dahil olduğu SEA-Invest terminallerini etkileyen siber saldırı hakkında araştırma başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında ABD petrol tedarikçisi Colonial Pipeline'a bir siber saldırı düzenlenmiş ve ülkenin birçok eyaletinde acil durum ilan edilmişti.

İHA

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