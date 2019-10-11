Avrupa Uzay Ajansı bir iyi bir de kötü haber verdi

Avrupa Uzay Ajansı bir iyi bir de kötü haber verdi Gök bilimiyle uğraşan bilim insanları zaman zaman yaptıkları çalışmaların sonucunda dünyayı gök cisimlerinin varlığı konusunda uyarıyorlar. Bizler de korku içinde dünyaya çarpacak gök taşlarını beklemeye başlıyoruz. Hatta konunun filmleri bile çekiliyor. Bilimin bu popüler konusu yine gündemde...